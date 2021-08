Springruiters Houtzager en Van der Vleuten naar individuele finale

Springruiters Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten hebben zich bij de Olympische Spelen gekwalificeerd voor de individuele finale. Willem Greve redde het niet om zich bij de beste dertig combinaties te scharen.

Houtzager ging met Sterrehof’s Dante foutloos rond in 88,02 seconden en dat was genoeg voor een plaats bij de beste dertig. Maikel van der Vleuten ging met Beauville Z eveneens foutloos rond in 84,61 seconden.

Willem Greve haalde het niet met Zypria S N.O.P. Hij maakte een fout op de voorlaatste hindernis en eindigde met 4 strafpunten buiten de top 30.