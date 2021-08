Teamsprinters gaan met Britten strijden om gouden plak

De Nederlandse teamsprinters hebben zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de strijd om goud. Ze waren in de eerste ronde het snelste van de acht teams en zijn zeker van een zilveren plak: 41,431. Dat is een olympisch record. De baanwielrenners kunnen Nederland de zesde gouden medaille van de Spelen bezorgen.

De teamsprinters nemen het om 10.44 uur op tegen Groot-Brittannië, dat met 41,829 de tweede tijd reed in de eerste ronde.

Namens Nederland kwamen Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland in actie in de eerste ronde, waarin Nederland ook het snelst was. In de kwalificatie reed Matthijs Büchli in plaats van Hoogland.

De Britten zijn regerend olympisch kampioen. Vijf jaar geleden versloegen ze op de Spelen in Rio de Janeiro Nieuw-Zeeland in de finale.

De strijd om brons gaat in Tokio tussen Australië en Frankrijk.