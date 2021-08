Turnster Biles neemt afscheid van Spelen met bronzen medaille

Simone Biles heeft afscheid genomen van de Olympische Spelen met een bronzen medaille. Het Amerikaanse turnfenomeen verliet eerder in het toernooi met mentale problemen voortijdig de landenfinale en liet daarna alle volgende finales schieten. Alleen op balk, op de slotdag van het turnen in Tokio, kwam ze in actie. Met een score van 14,000 moest ze twee Chinese turnsters voor zich dulden.

Van hen pakte Guan Chenchen, ook al de beste in de kwalificaties, het goud met een score van 14,633. Zilver ging naar haar landgenote Tang Xijin: 14,233.

Biles won in Rio nog vier keer olympisch goud. In Tokio pakte ze door haar korte optreden in de landenfinale ook nog zilver.