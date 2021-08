Waterpolocoach Havenga: hier eindigt onze missie

Bondscoach Arno Havenga van de Nederlandse waterpolosters gaat na de Olympische Spelen met zwembond KNZB praten over zijn toekomst. De 46-jarige Rotterdammer is al ruim 15 jaar bij de ploeg betrokken; eerst als teammanager, daarna als assistent en sinds 2013 als bondscoach.

“Ik heb met André Cats van de KNZB afgesproken dat we na het toernooi gaan bespreken wat we gaan doen. Wat is goed voor de ploeg, wat is goed voor mij, wat wil ik, wat is goed voor de KNZB? Daar gaan we op een rustig moment naar kijken en beslissingen over nemen”, zei Havenga na de nederlaag tegen Hongarije in de kwartfinales van de Spelen (11-14).

Havenga, zelf oud-waterpoloër, werkte jaren met zijn ploeg toe naar de Spelen. De waterpolosters ontbraken in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016), maar pakten begin dit jaar wel hun laatste kans op een ticket naar Tokio.

“We hebben hier vier, vijf jaar naartoe gewerkt”, aldus Havenga. “Ik zei vanmiddag in de bespreking tegen de meiden: dit is de wedstrijd waar we zo hard voor hebben gewerkt, waar we zoveel voor hebben gelaten en zoveel voor hebben geïnvesteerd. We hebben hier lang op gewacht. Maar het kwam er allemaal niet zo uit. We hadden niet zoveel flair als in de afgelopen wedstrijden. De onbevangenheid ontbrak, met name in de aanval. Deels is dat ook de verdienste van Hongarije, een topteam. Maar blijkbaar ben ik toch ook niet in staat om de ploeg zo klaar te hebben dat ze deze wedstrijd over de streep trekken. Hier eindigt onze missie om in Tokio een medaille te pakken.”