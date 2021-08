Zeilsters Duetz en Bekkering grijpen nog net brons op Spelen

De zeilsters Annette Duetz en Annemiek Bekkering hebben op de Olympische Spelen het brons gepakt in de klasse 49erFX. Het Nederlandse duo, tweevoudig wereldkampioen, was de medalrace begonnen als leider in het klassement, samen met de Braziliaansen Martine Grael en Kahena Kunze. Die verdedigden hun titel van Rio 2016 met succes.

Halverwege verloren Duetz en Bekkering veel terrein. De Duitsen Tina Lutz en Susann Beucke voeren op dat moment voor zilver en stonden die plek niet meer af. Met de Spaanse regerend wereldkampioenen Tamara Echegoyen en Paula Barcelo Martin vocht het Nederlandse duo om het brons. De negende plaats in de medalrace bleek nog net genoeg voor Duetz en Bekkering.

De medalrace stond eigenlijk voor maandag gepland, maar toen waaide het niet hard genoeg in de Baai van Enoshima.