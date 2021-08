Atlete Vetter leidt na eerste dag zevenkamp in Tokio

Anouk Vetter is de olympische zevenkamp in Tokio sterk begonnen. De 28-jarige atlete uit Arnhem gaat na de eerste dag, waarop vier onderdelen werden afgewerkt, zelfs aan de leiding in de tussenstand.

Vetter begon met een persoonlijk record op de 100 meter horden van 13,09, de derde tijd. Bij het tweede onderdeel, het hoogspringen, noteerde ze 1,80 meter. Vervolgens stootte ze de kogel naar een verre 15,29 meter en liep daarna de 200 meter in 23,81 seconden. Ze vergaarde 3968 punten. Noord Vidts en regerend olympisch kampioene Nafissatou Thiam, beiden uit België, volgen op de plaatsen twee en drie.

Vetter plaatste zich pas laat voor Tokio. Ze stelde haar ticket deze zomer veilig met de tweede plaats in 6420 punten bij de meerkamp in het Oostenrijkse Götzis. De Arnhemse is de Europees kampioene van 2016 in Amsterdam. In 2017 veroverde ze brons op de WK in Londen.