Atletes Klaver en De Witte missen finale 400 meter in Tokio

De Nederlandse atletes Lieke Klaver en Lisanne de Witte hebben zich bij de Olympische Spelen in Tokio niet geplaatst voor de finale van de 400 meter. De 22-jarige Klaver eindigde in haar heat van de halve finales als zesde in 51,37. De Witte werd in haar heat achtste en laatste in 52,09. Daarmee waren beiden uitgeschakeld.

Klaver liep dezelfde tijd als in de series en bleef opnieuw boven haar persoonlijke record van 50,98. De Witte kwam ook niet aan haar persoonlijke toptijd van 50,77.

Klaver liep als een razende de eerste 300 meter en kwam bijna als eerste de bocht uit naar de finish. Op het laatste rechte stuk liepen haar benen vol en verloor ze alle snelheid. “Op mijn dooie gemakkie gaan rennen met zoveel snelle meiden erbij is niks voor mij. Dan moet ik proberen vooraan te blijven tot de laatste 100 meter”, zei ze na haar race. “Maar ik mis momenteel de ‘touch’, die heb ik al een tijdje niet gevoeld. Ik heb niet de ballen om me in dat laatste stuk te bijten en kon met geen mogelijkheid die andere meiden bijhouden. Ik ben duidelijk niet aan het pieken hier.”

De Enkhuizense wordt wel beschouwd als een opkomend sprinttalent, dat ook snel is op de 200 meter. Ze won al eens een wedstrijd in de prestigieuze Diamond League en stond dit voorjaar in Polen in de finale van de EK indoor. Ze finishte als vijfde.

De Witte vertelde na haar race dat ze dit seizoen veel moeite heeft met het startblok. “Het lukte me ook nu niet vanuit het blok te accelereren op de eerste meters. En als ik dan de binnenbaan heb zoals nu, dan loop ik er nog meer achteraan en krijg ik het ook mentaal moeilijk. Het wil gewoon niet zo lukken dit seizoen”, aldus de Castricumse.

De Witte won al prijzen op de 400 meter: brons op de EK van 2018 en ook brons op de EK indoor van 2019. Ze was tot deze zomer in het bezit van het Nederlands record met 50,77, maar dat record is ze inmiddels kwijt aan rijzende ster Femke Bol, die al 50,37 liep.

Klaver en De Witte maakten deel uit van het estafetteteam dat op de EK indoor in Polen het goud veroverde op de 4×400 meter. Ze komen donderdag weer in actie in Tokio in de series van de 4×400 meter.