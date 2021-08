Baansprinters Hoogland en Lavreysen simpel naar tweede ronde

De baansprinters Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen hebben zonder problemen de tweede ronde bereikt bij het sprinttoernooi op de Olympische Spelen. Hoogland kende weinig problemen met de Nieuw-Zeelander Ethan Mitchell. Lavreysen, de regerend wereldkampioen, was te sterk voor de Maleisiër Muhammad Sahrom.

Hoogland en Lavreysen hebben hun eerste gouden medaille al op zak, dinsdag behaald op de teamsprint op de wielerpiste van Izu.

Ze komen woensdag nog één keer in actie, vanaf 11.13 uur in de strijd om een plaats in de achtste finales.