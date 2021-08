Basketballer Pau en zwemster Pellegrini in atletencommissie IOC

De Spaanse basketballer Pau Gasol (41) en de Italiaanse zwemster Federica Pellegrini (32) hebben een plek gekregen in de atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Gasol en Pellegrini deden vijf keer mee aan de Olympische Spelen. Ook de Poolse wielrenster Maja Wloszczowska en de Japanse schermer Yuki Ota kregen genoeg stemmen om toe te treden tot de atletencommissie. Ze maken daar nu tot en met de Spelen van 2028 in Los Angeles deel van uit.

De atletenvertegenwoordiging bestaat momenteel uit zeventien leden, met de Zimbabwaanse oud-zwemster Kirsty Coventry als voorzitter. Geen enkele Nederlandse sporter maakt deel uit van de commissie en Nederland had ook niemand zitten bij de dertig kandidaten voor de vier beschikbare plekken.

De sporters die meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio konden op elf locaties, onder meer in het olympisch dorp, hun stem uitbrengen. Daar maakten 6825 olympiërs gebruik van. De opkomst van ruim 60 procent was volgens het IOC “een van de hoogste ooit”. Bij de Spelen van 1996 in Atlanta werd de verkiezing voor het eerst gehouden.