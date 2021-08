Coach Meuwly: Femke moet vooral genieten van het moment

Coach Laurent Meuwly drukte Femke Bol na het behalen van olympisch brons op de 400 meter horden op het hart vooral te genieten van haar medaille. “Ze heeft al enorme progressie gemaakt, is nog jong en kan nog veel beter worden, maar in deze sport liggen blessures altijd op de loer. Dus moet ze genieten van dit moment en mag ze trots zijn op wat ze in korte tijd heeft bereikt”, zei de Zwitserse atletiektrainer.

Zelfs Meuwly, die toch al heel wat ervaring heeft en veel topatleten heeft begeleid, is verbaasd over de enorme ontwikkeling van Bol op de 400 meter horden. “Ze is in een jaar tijd 1,8 seconde sneller geworden en dat is verbazingwekkend. Ze leert zo snel en gedraagt zich voor een atlete van 21 jaar heel volwassen. Ik ben ook onder de indruk hoe ze hier omging met de druk van medaillekandidate, hoe goed ze de olympische finale voorbereidde. Ze is perfect om mee samen te werken.”

De coach moet de race van Bol nog in slow motion terugkijken, maar hij zag op het eerste gezicht geen fouten. “Ze rent de hele race in vijftien passen tussen de horden en dat is heel moeilijk. Dan moet je heel erg focussen op je techniek. Ik zag wel dat ze de laatste twee horden wat langere passen nodig had om het te halen, maar er is eigenlijk niets om over te klagen. We zagen de snelste drie vrouwen van de wereld in dezelfde race en Femke loopt naar brons in een Europees record.”

Meuwly denkt dat Bol nog flink kan verbeteren. “Ik denk dat ze op veel punten nog kan verbeteren. Als je ze ziet hoe sterk McLaughlin nog is na de laatste horde naar de finish, dat was ook indrukwekkend. Maar ik vind het wel prima dat ze nu nog niet aan die recordtijd van McLaughjin (51,46) is gekomen. Als ze nu al 51,4 zou lopen, wordt het een stuk moeilijker om weer aan het trainen te gaan en nog tien jaar gemotiveerd te blijven.”