Gewichtheffer Kuworge (19) eindigt bij debuut op Spelen als zesde

De Nederlandse gewichtheffer Enzo Kuworge is bij zijn debuut op de Olympische Spelen als zesde geëindigd in de klasse boven 109 kilogram. De 19-jarige Kuworge was de eerste Nederlandse gewichtheffer op de Spelen sinds 1968; 53 jaar geleden werd Nederland in Mexico-Stad vertegenwoordigd door Piet van der Kruk.

Bij het trekken kwam Kuworge tot 175 kilo en bij het stoten tot 234 kilo, goed voor een totaalscore van 409 kilo. Kuworge begon met 175 kilo bij het trekken en zag vervolgens twee pogingen stranden om 180 kilo te tillen. Bij het stoten kwam hij bij zijn laatste poging tot 234 kilo, wat tot grote blijdschap leidde.

Kuworge is wereldkampioen bij de junioren. Hij hoorde pas kort voor de Spelen dat hij naar Tokio mocht afreizen. Hij voldeed niet volledig aan de eisen van NOC*NSF, maar wegens een aantal afmeldingen kreeg hij van de internationale bond toch een startbewijs.

Het onderdeel werd gewonnen door favoriet Lasha Talakhadze uit Georgië, die zowel bij het trekken als het stoten het wereldrecord verbeterde. Hij kwam uit op een totaalscore van 488 kilo; 223 kilo bij het trekken en 265 kilo bij het stoten.