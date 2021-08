Golfster Van Dam bij Spelen in achterhoede na eerste ronde

Anne van Dam heeft bij de start van het olympische golftoernooi voor vrouwen niet voor een verrassing kunnen zorgen. De 25-jarige Nederlandse ging in Tokio rond in 74 slagen, drie boven het baangemiddelde. Van Dam, de eerste Nederlandse vrouw die bij de Spelen meedoet aan het golftoernooi, staat daarmee voorlopig op een gedeelde 47e plaats.

Van Dam, die vier bogeys en één birdie noteerde, draait tot nu toe geen goed seizoen. Op de jaarranglijst van de vrouwengolfbond LPGA neemt ze de 123e positie in en op de wereldranglijst is ze weggezakt naar plaats 155. Bij haar laatste toernooi voor de start van de Spelen, twee weken terug bij de Amundi Evian Championship in Frankrijk, eindigde ze onderin.

De Zweedse Madelene Sagstrom gaat aan de leiding met 66 slagen, gevolgd door de Amerikaanse Nelly Korda en Aditi Ashok uit India met 67 slagen.