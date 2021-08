Handbalcoach Mayonnade: alles ging in eerste 10 minuten mis

Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters zag in de openingsfase van de kwartfinale op de Olympische Spelen tegen Frankrijk dat alles misging. Oranje begon ontzettend slordig, schoot veel te geforceerd en na 7 minuten viel ook Lois Abbingh nog eens uit met een spierblessure. Keepster Tess Wester zag de ene na de andere bal langs zich vliegen.

“Ik weet niet waarom, maar alles ging mis. Misschien waren we te bang voor de tegenstander”, zei Mayonnade na de kansloze nederlaag (22-32). “Misschien waren we niet goed voorbereid. Maar ik had vooraf het idee dat alles goed was”, aldus de Fransman. “In de eerste 10 minuten ging werkelijk alles mis. De wedstrijd was in mijn overtuiging toen zeker nog niet gespeeld, alles was nog mogelijk. Maar als je een wedstrijd zo slecht begint, heb je niet veel kans meer om te winnen.”

Mayonnade besloot al snel om Wester, die amper ballen tegenhield, te vervangen door Rinka Duijndam. “We hielpen onze keeper ook niet, maar soms moet je iets veranderen. Daarom heb ik dit gedaan. Rinka voorkwam een paar tegendoelpunten.”

Het contract van Mayonnade loopt nu af. De 38-jarige Fransman, die Oranje in 2019 naar de wereldtitel leidde, wil graag door. “Als je het me nu vraagt, dan wil ik graag door. Maar ik ben niet de enige die het voor het zeggen heeft. Dit is ook niet het moment om over mijn contract te praten. In sport krijg je wat je verdient. En wij verdienden vandaag niet meer dan dit. Als coach ben ik daar verantwoordelijk voor, ik ben dan ook de eerste die hier de verantwoordelijkheid voor neemt.”