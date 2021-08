Handbalster Groot: doet pijn om zo af te sluiten

Handbalster Nycke Groot eindigde haar laatste wedstrijd in tranen. De 33-jarige Groot had haar carrière willen bekronen met een olympische medaille, maar Oranje werd in Tokio in de kwartfinales weggespeeld door Frankrijk (22-32).

“Ik weet zeker dat ik over een uur enorm trots kan zijn en er anders naar kan kijken, maar ik ben nu zó teleurgesteld dat het zo moest gaan”, zei Groot geëmotioneerd. De opbouwspeelster keerde begin dit jaar terug in de nationale ploeg, omdat Estavana Polman vanwege een knieblessure niet mee kon naar de Spelen. De Noord-Hollandse, die begin 2019 haar interlandcarrière had beëindigd en daardoor ontbrak op het gewonnen WK, hoopte na een lange en succesvolle carrière een medaille te pakken op de Spelen.

“Tot vandaag heb ik er zo enorm van genoten. Maar we gaven het hier meteen weg. Ik vind dat we zo onder de maat hebben gespeeld, zo onder het niveau dat we kunnen halen, met zo weinig beleving. Ik ben vooral teleurgesteld in hoe wij op het veld stonden”, aldus Groot, die de vechtlust miste in Oranje. “Dat doet gewoon heel erg pijn. Je kop laten hangen en er na een kwartier al niet meer in geloven, dat vind ik echt heel jammer.” Heel wat speelsters liepen na het duel in tranen richting de kleedkamer.

De handbalsters werden in de openingsfase weggespeeld door Frankrijk. Op een kleine opleving na kwamen ze niet meer terug in de wedstrijd. Lois Abbingh, de andere ster van Oranje, raakte al vroeg in de wedstrijd geblesseerd. “Ik ben heel teleurgesteld, ik had de ploeg zo graag willen helpen”, zei Abbingh. “Ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als ik niet geblesseerd was geraakt. We verdienden meer, maar dit is ook het leven. We moeten door.”

Het is de vraag of het Handbalverbond verder wil met bondscoach Emmanuel Mayonnade, wiens contract afloopt. De Fransman gaf zelf al aan graag door te willen bij Oranje.