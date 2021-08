Hassan: halve finales zijn altijd raar en moeilijk

Sifan Hassan liep ogenschijnlijk makkelijk naar de finale van de 1500 meter bij de Olympische Spelen in Tokio. Ze won vrij overtuigend haar halve finale, maar de atlete had er zelf toch een ander gevoel bij. “Ik was zenuwachtig voor de start. De 1500 meter is een rare afstand en in de halve finales kan er van alles gebeuren en kan zelfs de beste eruit vliegen. Ik voelde me ook moe door de emoties van de afgelopen dagen”, zei de 28-jarige atlete na haar race.

Hassan bezorgde Nederland maandag het eerste atletiekgoud sinds Ellen van Langen op de 800 meter bij de Spelen van 1992 in Barcelona. Ze won na een machtige versnelling in de slotronde de 5000 meter. Aan die finale ging een hectische serie op de 1500 meter vooraf, waarin Hassan bij het ingaan van de slotronde ten val kwam en over het tartan rolde. Ze stond op, zette de achtervolging in en wist met een indrukwekkende spurt haar serie nog te winnen ook.

De halve finale van de 1500 op woensdag verliep zonder incidenten. Hassan nam als gewoonlijk achterin positie en wachtte tot de laatste ronde met haar tempoversnelling. Ze liep voorbij het hele veld en won. “Ik had geen zin om de race hard te maken en daarom bleef ik achterin hangen. Het is niet dat ik per se wilde winnen, maar ik voelde me de laatste 100 meter gewoon heel goed en ik wilde geen risico nemen. Als gezegd, halve finales zijn altijd raar, iedereen doet zijn best om de finale te halen en dan is het vaak onrustig in de race.”

De geboren Ethiopische loopt vrijdag de finale van de afstand, waarop ze ook wereldkampioene is. Ze treft dan in Faith Kipyegon haar grootste concurrente. De Keniaanse is de olympisch kampioen van Rio 2016 en won de andere halve finale met gemak.

Hassan loopt zaterdag haar derde afstand op de Spelen. Dan wil ze een gooi doen naar een medaille op de 10.000 meter. Ze is de eerste atlete ooit die de loopafstanden 1500, 5000 en 10.000 meter combineert op een Olympische Spelen.