Hassan overtuigend naar olympische finale 1500 meter

Atlete Sifan Hassan kan zich opmaken voor haar tweede finale bij de Olympische Spelen in Tokio. De kersverse olympisch kampioene op de 5000 meter plaatste zich woensdag overtuigend voor de eindstrijd van de 1500 meter.

Hassan zegevierde in haar heat in de halve finales in een tijd van 4.00,23. Een plek bij de eerste vijf volstond voor een rechtstreekse doorgang naar de strijd om de medailles op vrijdagavond (Japanse tijd).

Hassan (28) bezorgde Nederland maandag het eerste atletiekgoud sinds Ellen van Langen op de 800 meter bij de Spelen van 1992 in Barcelona. Ze won na een machtige versnelling in de slotronde de 5000 meter.

Aan die finale ging een hectische serie op de 1500 meter vooraf, waarin Hassan bij het ingaan van de slotronde ten val kwam en over het tartan rolde. Ze stond op, zette de achtervolging in en wist met een indrukwekkende spurt haar serie nog te winnen ook.

De halve finale van de 1500 meter verliep zonder incidenten. Hassan nam als gewoonlijk achterin positie en wachtte tot de laatste ronde met haar tempoversnelling. Ze liep voorbij het hele veld en won.

De geboren Ethiopische loopt zaterdag haar derde afstand op de Spelen. Dan wil ze een gooi doen naar een medaille op de 10.000 meter. Ze is de eerste atlete ooit die de loopafstanden 1500, 5000 en 10.000 meter combineert op een Olympische Spelen.

Hassan is de regerend wereldkampioene op de 1500 meter. Haar grootste concurrente voor de winst in Tokio is de Keniaanse regerend olympisch kampioene Faith Kipyegon. Die won overtuigend haar heat in de halve finales in 3.56,80.