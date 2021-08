Hockeyster De Goede: heel blij dat we juist hen hebben weggetikt

Hockeyster Eva de Goede is blij dat ze de Britse ploeg op hun plek hebben gezet met een afgetekende 5-1-zege. De aanvoerster kwam zelf niet tot scoren, maar dat maakte haar blijdschap over het bereiken van alweer haar vierde olympische finale er niet minder om.

“Ik denk dat we waanzinnig gemotiveerd waren voor deze wedstrijd, helemaal omdat het tegen Groot-BrittanniĆ« was. Iedereen had wel zijn persoonlijke redenen waarom we hen wilden verslaan”, zei De Goede.

“Die Britse meiden hebben altijd heel veel bravoure en ik zou bijna zeggen een soort arrogantie. We hebben ze zeker vandaag laten zien dat ze niet bij ons in de buurt komen. We hebben ze vandaag helemaal weggetikt en veel gescoord.”

De Goede was er ook bij in Rio de Janeiro, waar Oranje vijf jaar geleden op pijnlijke wijze door de Britse speelsters van het goud werd gehouden. Shoot-outs brachten in Braziliƫ de beslissing.

De 32-jarige De Goede, die haar 248e interland speelde, is een van de vijf veldspelers die nog niet tot scoren zijn gekomen in Tokio. “Maar ik heb helemaal nog nooit gescoord op de Spelen, dat is me al vaak verteld. Maar als ik heel eerlijk ben, is scoren voor mij niet heel erg belangrijk. Als wij als team vijf keer scoren, dan ben ik een tevreden mens. Ik hoop dat ik mijn eerste voor de finale heb bewaard.”

6 augustus, als Oranje India of ArgentiniĆ« treft in de finale, stond niet omcirkeld in de agenda van De Goede. “Ik ben best wel bijgelovig en wil het liever niet jinxen. Ik heb echt wedstrijd voor wedstrijd geleverd en om de olympische finale te halen is gewoon het beste gevoel.”

In 2008 en 2012 won De Goede met Oranje een gouden plak.