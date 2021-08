Nederland handhaaft zich in top 10 medailleklassement

De Nederlandse olympiërs hebben zich gehandhaafd in de top 10 van het medailleklassement. Ondanks de knappe prestaties van zwemster Sharon van Rouwendaal (zilver), atlete Femke Bol (brons) en springruiter Maikel van der Vleuten (brons) zakte Oranje wel een plaatsje. Dat was een gevolg van het goud dat de Italiaanse baanwielrenners op de ploegachtervolging pakten, de zesde medaille van die kleur voor de Azzurri.

TeamNL staat in Tokio nu op zes goud, acht zilver en negen brons. Dat is voorlopig goed voor de tiende plaats, net achter Frankrijk en Italië maar nog duidelijk voor Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. Al deze landen hebben tot dusver zes olympische kampioenen gehuldigd.

De totale Nederlandse oogst van Londen 2012 (20 stuks) en Rio de Janeiro 2016 (19) is inmiddels ruim verbeterd. Het record van Sydney (25) is in zicht, maar eigenlijk al geëvenaard door de zekere medailles van boksster Nouchka Fontijn, ten minste brons in de klasse tot 75 kilogram, en de hockeysters (goud of zilver).

China is nog altijd de onbetwiste leider in de medaillespiegel, maar begroette woensdag slechts één zilveren medaille. Dat was de 70e plak deze Spelen: 32 goud, 22 zilver en 16 brons. De Amerikaanse ploeg (25-31-23) blijft tweede, maar is in het klassement van het totaal aantal medailles nog wel koploper (79). Gastland Japan (21-7-12) is derde, nu gevolgd door Groot-Brittannië (15-18-15), Australië (15-4-17) en Rusland (14-21-18).