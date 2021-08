Oud-winnaar Murray doet op wildcard mee in Cincinnati

Tennisser Andy Murray doet over ruim een week mee aan het toernooi van Cincinnati. De 34-jarige Schot heeft van de organisatie een wildcard gekregen.

Murray, voormalig nummer 1 van de wereld, won het toernooi in 2008 en 2011. Vorig jaar verraste hij de Duitser Alexander Zverev in de tweede ronde. Het toernooi werd toen vanwege het coronavirus niet in Cincinnati gehouden, maar in New York.

Voor Murray wordt het toernooi in Cincinnati zijn eerste optreden sinds de Olympische Spelen in Tokio, waar hij in het mannendubbelspel met Joe Salisbury in de kwartfinales strandde.

De Amerikaan Sebastian Korda heeft ook een wildcard voor het toernooi van Cincinnati gekregen.