Springruiter Van der Vleuten gaat voor medaille in barrage

Springruiter Maikel van der Vleuten heeft zicht op een medaille bij de individuele wedstrijd op de Olympische Spelen. De ruiter uit Geldrop legde met Beauville Z in de finale een foutloze ronde af en was ook nog de snelste van de zes combinaties die in een barrage gaan uitmaken wie zich olympisch kampioen mag noemen.

Behalve Van der Vleuten gaat het om de Japanner Daisuke Fukushima met Chanyon, de Brit Ben Maher met Explosion W en liefst drie Zweedse combinaties: Henrik von Ackermann met King Edward, Malin Baryard-Johnsson met Indiana en Peder Fredricson met All Inn. Allen bleven foutloos.

Dat gold niet voor Marc Houtzager, die op Dante als negende aan de beurt was. Tot de zevende hindernis ging het goed voor de ruiter uit Rouveen. Daarna volgden drie fouten en werd de tijdslimiet net overschreden: 13 strafpunten.