Maikel van der Vleuten heeft woensdag de bronzen medaille veroverd op de Olympische Spelen. Met Beauville Z was de springruiter uit Geldrop goed voor de derde tijd in de barrage waarin alle zes combinaties foutloos bleven.

Het goud was voor de Brit Ben Maher, die met Explosion W het parcours aflegde in 37,85 seconden. Zilver ging naar de Zweed Peder Fredricson met All Inn: 38,02. Van der Vleuten kwam over de laatste hindernis na 38,90 seconden.