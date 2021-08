Sprintster uit Belarus gesignaleerd op luchthaven Tokio

De sprintster Kristina Tsimanoeskaja, die wegens kritiek op haar coaches zondag uit de olympische ploeg van Belarus was gezet, is woensdag op de luchthaven van Tokio gesignaleerd. Na de verbanning uit de olympische ploeg had het olympisch comité van Belarus de 24-jarige atlete bevolen naar huis terug te keren. In plaats daarvan ging Tsimanoeskaja naar de Poolse ambassade in Tokio, die haar om humanitaire redenen een visum had aangeboden. Volgens haar supporters vliegt ze vandaag nog naar de Poolse hoofdstad Warschau.

Tsimanoeskaja zou maandag deelnemen aan de 200 meter voor vrouwen.

Het incident heeft de aandacht gevestigd op Belarus, waar de politie hard optreedt tegen mensen met afwijkende meningen sinds een golf van protest het land opschudde na de verkiezingen in 2020. Die zouden volgens de oppositie destijds gemanipuleerd zijn om president Aleksandr Loekasjenko aan de macht te houden.