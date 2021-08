Synchroonzwemsters De Brouwer in Tokio negende in finale duetten

In het Tokyo Aquatics Centre hebben de synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer de negende plaats behaald in de finale. In de afsluitende vrije oefening scoorde het Nederlandse duo 88,9000. Dat bracht hun op een totaal van 176,1612. Het duo stond na twee onderdelen ook al op de negende plaats.

Het goud ging naar het Russische koppel Svetlana Kolesnisjenko en Svetlana Romashina. Het Russische tweetal, dat ook na de technische onderdelen al bovenaan stond, kwam tot een totaal van 195,9079. China eindigde als tweede, voor Oekraïne.