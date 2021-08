Van Geffen dankt dominantie hockeysters aan gezegde van Annan

Hockeyster Margot van Geffen boekte met haar ploeg al de zevende zege op een rij op de Olympische Spelen in Tokio. De 31-jarige Van Geffen dankt de dominantie aan een gezegde dat bondscoach Alyson Annan continu herhaalt.

“Alyson zegt elke keer ‘We have to be consistently good to be great’. Oftewel we moeten elke dag een voldoende scoren om van ruim voldoende naar goed te gaan”, aldus Van Geffen. “Als wij allemaal een voldoende scoren, dan zijn wij al heel lastig te verslaan.”

De statistieken van Nederland zijn dit toernooi indrukwekkend. De ploeg heeft al 26 keer gescoord en pas 3 doelpunten geïncasseerd. “We hebben er heel hard voor gevochten, maar het is mooi dat we ondanks onze favorietenrol laten zien dat we echt heel goed zijn. Dat we in de halve finale zo’n wedstrijd kunnen neerzetten en Groot-Brittannië naar huis sturen, is gewoon mooi.”

Dat de verloren olympische finale van 2016 tegen de Britse speelsters stiekem nog een beetje pijn doet, bleek wel uit de felheid waarmee Van Geffen terugblikte. “Ze kunnen wel zeggen dat ze ons hebben verslagen, maar wij hebben hen daarna heel vaak vernederd, waaronder een keer met 8-0 op het EK. Als dat geen pijn doet”, aldus Van Geffen.

In Tokio is Van Geffen als ‘dj van het elftal’ opnieuw verantwoordelijk voor de muziekkeuze. “Vandaag zal ik nog kiezen voor wat rustigere muziek, want we zijn er nog niet. Het nummer dat we dit toernooi vaak afspelen is ‘Don’t stop me now’ van Queen en dan blèren we lekker mee”, aldus Van Geffen, die vrijdag eindelijk feestmuziek hoopt op te kunnen zetten.

“We zijn hier voor één ding en we zijn weer een stap dichter bij ons doel. Ik heb onwijs veel zin om over twee dagen nog één keer te vlammen met elkaar en 60 minuten alles te geven. We hebben allemaal al eens finales gespeeld, dus we weten hoe we die moeten spelen.”

Oranje neemt het vrijdag in de finale op tegen Australië of India. De eindstrijd begint om 12.00 uur Nederlandse tijd.