Baanwielrenster Laurine van Riessen heeft zich op de Olympische Spelen rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales op het onderdeel keirin.

Van Riessen finishte op de wielerpiste van Izu in haar heat als tweede achter de Britse Katy Marchant en was zo meteen zeker van een vervolg. Later schoof ze zelfs nog door naar de eerste plek na de diskwalificatie van Marchant.

Shanne Braspennincx slaagde er in haar heat niet in bij de beste twee te eindigen. Zij werd verwezen naar de herkansingen.