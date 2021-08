Van Rouwendaal pakt olympisch zilver op 10 kilometer open water

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft op de Olympische Spelen zilver gepakt op de 10 kilometer door het open water. De olympisch kampioene van Rio 2016 moest haar titel afstaan aan Ana Marcela Cunha uit Braziliƫ. Van Rouwendaal tikte na zeven rondes door de baai in Tokio als tweede aan. Het brons ging naar de Australische Kareena Lee.

Cunha nam in de laatste ronde de leiding en stond die niet meer af. Van Rouwendaal, die vijf jaar geleden voor de kust van de Copacabana naar het goud soleerde, miste de kracht om de Braziliaanse in de finishstraat nog voorbij te zwemmen.

Van Rouwendaal zwom de openingsfase in het midden van de groep en begon zich pas na zo’n drie rondes met de strijd voorin te melden. Bij de laatste doorkomst, met nog zo’n 1,4 kilometer te zwemmen, kwam ze als derde door. De titelverdedigster koos op het laatste stuk een andere lijn dan Cunha, maar ze kwam de Braziliaanse niet voorbij.

Van Rouwendaal zegevierde in mei van dit jaar bij de EK in Boedapest op de 5 en 10 kilometer. Ze toonde in Hongarije aan dat ze niet alleen kan winnen na een lange solo, zoals op de Spelen van Rio 2016, maar ook in een sprint. Van Rouwendaal heeft onder haar Duitse coach Bernd Berkhahn, met wie ze sinds vorig jaar werkt, veel getraind op het kunnen van diverse snelheden. “Als het nu op een sprint aankomt, dan denk ik dat ik wel een van de snelsten ben”, zei ze enkele maanden geleden op het kwalificatietoernooi in Eindhoven, waar ze een olympisch ticket bemachtigde op de 200 meter rugslag.

Dat was een bewuste keuze. Van Rouwendaal kon daardoor namelijk ook kon meedoen aan het langebaantoernooi en mocht zo al eerder het olympisch dorp in. Afgelopen week haalde ze op de 200 rug tot haar eigen verbazing zelfs de halve finales. Daardoor had Van Rouwendaal al twee races in haar benen en armen zitten voordat ze woensdag in de vroege Japanse ochtend het warme water van Odaiba Marine Park (bijna 30 graden Celsius) in dook voor de wedstrijd over 10 kilometer.

Het doel was een medaille, het liefste natuurlijk goud. Het werd zilver voor de geboren Baarnse.