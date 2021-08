Wielrenner Froome niet van start in de Ronde van Spanje

Wielrenner Chris Froome zal niet aan de start verschijnen in de Ronde van Spanje. De 36-jarige Brit van Israel Start-Up Nation, die de Vuelta twee keer op zijn naam schreef, liet aan Cyclingnews weten dat hij niet goed genoeg is voorbereid om aan een volgende grote ronde mee te doen. Zijn ploeg heeft het besluit nog niet bekendgemaakt.

Froome reed vorige maand de Tour de France uit op een anonieme 133e plaats en kende daarna gezondheidsproblemen, waarvan hij pas net is hersteld. “Ik begin me juist weer een beetje beter te voelen en wil me niet halsoverkop niet volledig voorbereid in een volgende grote ronde storten”, zei de Brit, die ook vier keer de Tour de France won. “Ik kijk uit naar de rest van het seizoen nu de problemen die me dit jaar hinderden zijn opgelost.”

Volgens de wielerwebsite zal Froome in plaats van de Vuelta de Ronde van Duitsland en de klassieker de Ronde van Lombardije rijden.