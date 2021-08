Wielrenner Molano wint tweede etappe in Ronde van Burgos

Wielrenner Juan Sebastián Molano heeft de tweede etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De sprinter uit Colombia van Team Emirates was na 175 kilometer tussen Tardajos en Briviesca net iets sneller dan de Italianen Alberto Dainese en Matteo Trentin.

Drie vluchters werden in de laatste kilometer van de heuvelachtige etappe bijgehaald door het peloton, de Duitser Marcus Burghardt, de Deen Mads Würtz Schmidt en de Luxemburgse kampioen Kevin Geniets. In de sprint ging het tussen Dainese van Team DSM en Molano. De Colombiaan drukte zijn wiel net iets eerder over de streep.

De Spanjaard Gonzalo Serrano heeft de leiderstrui overgenomen van de Belg Edward Planckaert. De Ronde van Burgos duurt nog tot en met zaterdag.