Amerikaanse basketballers treffen Frankrijk in olympische finale

De Amerikaanse basketballers staan weer in de finale van de Olympische Spelen. De formatie met sterren uit de NBA klopte Australië in de halve eindstrijd (97-78) en treffen ‘angstgegner’ Frankrijk in de finale. De Fransen waren in de andere halve finale met 90-89 te sterk voor Slovenië.

Australië maakte het de Verenigde Staten lastig en nam een voorsprong van 41-26. Kevin Durant maakte 23 punten voor de Amerikanen.

De Verenigde Staten beleefden een matige voorbereiding op de Spelen. Omdat de play-offs in eigen land pas laat eindigden, gaven meerdere sterspelers de voorkeur aan rust. Sommige ontbraken vanwege een coronabesmetting, een aantal arriveerde pas op het laatste moment in Tokio.

Eerder op deze Spelen verloren de Amerikaanse basketballers al van Frankrijk (76-83). Het was de zesde nederlaag in totaal voor de Amerikanen door de jaren heen op het evenement. Argentinië won het olympisch toernooi in 2004, sindsdien was het goud voor de Verenigde Staten.