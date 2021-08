Baanrenster Braspennincx op instinct naar goud op keirin

Baanrenster Shanne Braspennincx kon direct na haar gouden race op de keirin nauwelijks geloven dat ze olympisch kampioen was geworden. “Toen ik over de streep ging, dacht ik: wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon olympisch kampioen. Ik moet het leven laten bezinken.”

Braspennincx was in de halve finale diep gegaan. “Ik dacht dat ik te veel energie had verspeeld”, zei de vriendin van sprinter Jeffrey Hoogland, die al goud op de teamsprint op de Spelen heeft gewonnen. “Maar er zat kennelijk nog voldoende in mijn tank.” Of ze met een plan de finale in was gegaan? “Ik doe het op instinct. Sinds ik keirin doe, heb ik dat.”

Braspennincx is de opvolgster van haar landgenote Elis Ligtlee, die in Rio het goud won. “Ik was reserve in Rio”, weet ze nog. “Ik dacht dat die ervaring mij hier wel zou gaan helpen. Maar het was mentaal erg zwaar hier voor me. Ik heb mezelf heel veel druk opgelegd. Maar het is gelukt. Deze titel blijft in Nederland.”