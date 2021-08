Braspennincx snelt naar goud op olympische wielerpiste

Shanne Braspennincx heeft op de Olympische Spelen een gouden medaille gewonnen op het sprintonderdeel keirin. De 30-jarige baanwielrenster was de sterkste in de finale voor de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews en de Canadese Lauriane Genest. Ze bezorgde Nederland daarmee in Tokio de zevende gouden medaille.

Braspennincx is de opvolgster van haar landgenote Elis Ligtlee, die in Rio het goud won.

De van oorsprong Brabantse was ook in haar halve finale als eerste gefinisht. Eerder in de week eindigde ze met Laurine van Riessen als vierde op de teamsprint. Daar hadden ze niet echt op getraind, omdat er individueel meer kansen lagen. Het gaf al wel aan dat beiden in goeden doen waren. Van Riessen ging echter donderdag zwaar onderuit en lag in het ziekenhuis toen Braspennincx het goud opeiste.

Braspennincx was op de Spelen van Rio 2016 nog mee als reserve, een jaar nadat ze een hartaanval had gehad. Ze woont samen met Jeffrey Hoogland, de sprinttopper die donderdag de halve finales bereikte.