Duizelige Bonevacia gaf alles en genoot van elk moment

Voor Liemarvin Bonevacia was in de finale van de 400 meter slechts een bijrol weggelegd. Hij werd achtste en laatste in 45,07. Desondanks had de 32-jarige Bonevacia een mooie avond beleefd.

“Ik heb echt van elk moment genoten, je weet nooit of het je laatste moment is op de baan”, zei Bonevacia. “Ik heb echt álles gegeven, dat ik hier nu kan staan voor een interview is een ‘miracle’. Ik ben helemaal duizelig en mijn benen zijn aan het trillen.”

Kort na de race bleef Bonevacia minutenlang liggen op de grond. “Ook al ben ik laatste geworden, ik heb genoten. Ik ben blij voor de mensen die hebben gewonnen.”

Bonevacia gaat zich nu richten op de Diamond League-wedstrijd van Lausanne, eind augustus. “Vandaag zat het er niet in, maar ik ga dáár mijn beste race lopen. Ik heb nog drie weken en wie weet kan ik iets moois doen daar.”

Bonevacia had zich met een Nederlands record geplaatst voor de finale. Daar bleef hij in die eindstrijd 0,45 boven. Het goud ging naar Steven Gardiner van de Bahamas.