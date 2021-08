De Nederlandse estafettevrouwen op de 4×100 meter zijn bij de Olympische Spelen in Tokio nipt doorgedrongen tot de finale. Het kwartet Nadine Visser, Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney eindigde in de heat als vijfde in 42,81. Die klassering betekende geen rechtstreekse toegang tot de eindstrijd, maar de tijd behoorde tot de twee tijdsnelsten en leverde alsnog een finaleplaats op. De finale van de 4×100 meter voor de vrouwen is vrijdag.

De wissel tussen Visser en Schippers liep niet goed. Tweevoudig wereldkampioene 200 meter Schippers, die in Tokio niet de finale wist te halen van dat nummer, vertrok iets te vroeg en moest inhouden om het stokje van Visser over te nemen.

De 42,81 was langzamer dan het Nederlands record van 42,04 uit 2016, waarmee de ploeg destijds in Amsterdam de Europese titel veroverde. Op de Spelen van Rio in 2016 ging het mis in de series bij een wissel tussen startloopster Jamile Samuel en Schippers. Samuel ontbrak in Tokio in de series vanwege een hamstringblessure.