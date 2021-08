Federer niet naar tennistoernooien Toronto en Cincinnati

Roger Federer heeft zich afgemeld voor de tennistoernooien van Toronto (9-15 augustus) en Cincinnati (16-22 augustus). Volgens de organisatoren van beide evenementen kampt de 39-jarige Zwitser met een knieblessure. Hij onderging vorig jaar na de Australian Open twee operaties aan de rechterknie.

In maart dit jaar maakte Federer zijn rentree op de wedstrijdbaan in Doha en speelde hij tot dusver vijf toernooien, waaronder Roland Garros. Hij gaf in Parijs na drie winstpartijen op. Op Wimbledon haalde hij de kwartfinales. De huidige nummer 9 van de wereld miste de Olympische Spelen door opnieuw fysieke problemen. “Tijdens het grasseizoen heb ik helaas te maken gekregen met een terugslag in mijn knie”, zei hij op Twitter over zijn afwezigheid in Tokio.

Eind deze maand begint in New York het US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Olympisch kampioen Alexander Zverev haalde daar vorig jaar de eindstrijd maar greep naast zijn eerste grandslamtitel. De 24-jarige Duitser zou ter voorbereiding in Toronto spelen maar heeft zich in navolging van Federer teruggetrokken. Zverev heeft volgens de Canadese organisatie door de intensieve weken en de ervaringen in Tokio meer tijd nodig om te herstellen.