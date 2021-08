‘Gouden’ dag lonkt voor TeamNL op Spelen in Tokio

Voor Nederland lonkt een ‘gouden’ dag op de Olympische Spelen in Tokio. TeamNL heeft vrijdag heel wat kanshebbers op een gouden medaille. De hockeysters staan voor de vijfde keer op rij in de olympische finale, atlete Sifan Hassan kan haar tweede gouden medaille in Tokio veroveren en op de wielerbaan zijn Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland de favorieten voor de sprinttitel. De baanwielrenners kunnen mogelijk zelfs onderling het goud en zilver verdelen.

Om 12.00 uur Nederlandse tijd beginnen de hockeysters aan de finale tegen Argentinië. De ongeslagen ploeg van bondscoach Alysson Annan kan Nederland de derde gouden hockeymedaille in vier Spelen bezorgen, na 2008 en 2012. Vijf jaar geleden in Rio verloor Oranje via shoot-outs van Groot-Brittannië.

Hassan hoopt in haar jacht op een unieke trilogie op de Spelen haar tweede gouden medaille te veroveren. De 28-jarige Hassan begint om 14.50 uur in het Olympisch Stadion van Tokio aan de finale van de 1500 meter. Kort daarna doen de Nederlandse estafettevrouwen mee aan de finale van de 4×100 meter (start 15.30 uur). Hassan bezorgde Nederland maandag op de 5000 meter het eerste atletiekgoud sinds Ellen van Langen in 1992 en ze gaat zaterdag ook proberen de 10.000 meter te winnen.

Boksster Nouchka Fontijn is in de klasse tot 75 kilogram al zeker van brons, maar ze kan zich rond 07.00 uur ook plaatsen voor de strijd om goud. Fontijn neemt het in de halve finales op tegen de Britse Lauren Price. Ze kwamen elkaar twee jaar geleden ook tegen in de finale van het WK in Rusland. Fontijn werd toen op punten tot winnares uitgeroepen, maar na beroep van Price ging de titel naar de Welshe.

Om 09.10 uur gaat op de wielerbaan van Izu het sprinttoernooi voor de mannen verder met de halve finales. Hoogland neemt het in de halve finales op tegen de Rus Denis Dimitriev, Lavreysen treft de Brit Jack Carlin. Om 11.00 uur is de eerste van maximaal drie heats om het goud. Tussendoor rijden Kirsten Wild en Amy Pieters als favorieten op de koppelkoers, voor het eerst voor vrouwen op het olympisch programma.