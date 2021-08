Hagelstein ziet Duitse zwemmer het onmogelijk geachte waarmaken

Bondscoach Thijs Hagelstein van de Nederlandse openwaterzwemmers had in de olympische race in Tokio met veel dingen rekening gehouden, maar niet met het scenario zoals zich dat ontvouwde in het open water. De Duitser Florian Wellbrock verbaasde iedereen door al bij de start van de 10 kilometer weg te zwemmen en 1 uur en iets meer dan 48 minuten later als eerste aan te tikken. “De afgelopen vijf jaar heeft niemand een poging gedaan om zo te winnen. Florian durfde het wel én bewees ook nog eens dat hij zo goed is, dat hij het kan afmaken”, aldus Hagelstein.

De bondscoach had vooraf met titelverdediger Ferry Weertman tal van scenario’s doorgenomen. Maar het scenario zoals zich dat ontvouwde in het water van Odaiba Marine Park, daar hadden ze geen rekening mee gehouden. Wat Wellbrock deed, werd als een kamikazeactie beschouwd in het snikhete Tokio. Hagelstein moest terugdenken aan de olympische race van Rio 2016, toen de Australiër Jarrod Poort ook direct na de start wegzwom. Poort bouwde een grote voorsprong op, maar zakte in het slot van de race ver terug. Weertman pakte toen het goud.

“Sindsdien heeft niemand ook maar een poging gedaan om zo te winnen. We hebben dit scenario vooraf wel besproken, maar gezien de omstandigheden hier dachten we dat zoiets kansloos zou zijn. Florian is echter een zwemmer van een ander kaliber, zo bewijst hij”, aldus Hagelstein.

Wat de Duitser deed, leek aanvankelijk op ‘harakiri’. “Ik weet niet wat het Japanse woord is voor ‘glorieuze overwinning’, maar dat is nu meer op z’n plaats”, zei de bondscoach. “Het is fantastisch wat hij deed. Hij trok het veld open en zwom op het einde nog eens weg bij jongens die de afgelopen jaren steeds op het podium hebben gestaan. Wellbrock was zonder twijfel de allerbeste. Als liefhebber van de sport vind ik het enorm mooi om te zien dat hij op deze manier durft te racen en het ook waar weet te maken. Maar ik had hier natuurlijk liever heel anders gestaan”, aldus Hagelstein.

Zijn pupil Weertman kwam niet verder dan de zevende plaats, op bijna 3 minuten van Wellbrock. “Op een gegeven moment ontvouwt het zich voor je ogen. Ik zag de achterstand van Ferry oplopen, de buikpijn werd steeds groter. Hij is geflikt. Hij zat er in het begin niet bij en daarom kon hij het hier niet laten zien.”