Hoogland en Lavreysen naar kwartfinales sprint op Spelen

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen hebben op de Olympische Spelen in Japan de kwartfinales bereikt op het sprinttoernooi. Beiden troffen in de achtste finales een Maleisische sprinter. Hoogland was te sterk voor Mohd Awang. Lavreysen bereikte eerder de finish dan Muhammad Sahrom, een renner die hij ook al trof in de eerste ronde.

De kwartfinales volgen donderdag om 09.45 uur. De halve finales en de finale staan voor vrijdag gepland. Lavreysen (24) is regerend wereldkampioen op de sprint. Hij versloeg op de WK in Berlijn zijn maatje Hoogland (28) anderhalf jaar geleden in de finale. Beiden hebben al olympisch goud op zak van de teamsprint.