Hoogland en Lavreysen naar laatste vier op sprint

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen keren vrijdag terug op de wielerpiste van Izu voor de halve finales van het sprinttoernooi op de Olympische Spelen. Beide Nederlanders hadden in hun kwartfinale niet meer dan twee heats nodig.

Hoogland was duidelijk te sterk voor de Fransman Sebastien Vigier. Lavreysen versloeg de Brit Jason Kenny, de olympisch kampioen van 2012 en 2016 die zich in Izu slechts via de herkansingen had geplaatst voor de kwartfinales.

De halve finales zijn vrijdag om 09.10 uur. Om het goud wordt gefietst vanaf 11.00 uur. Met Lavreysen en Hoogland in de halve finale is de Nederlandse olympische ploeg minimaal zeker van de bronzen medaille.

Lavreysen (24) is regerend wereldkampioen op de sprint. Hij versloeg anderhalf jaar geleden op de WK in Berlijn zijn maatje Hoogland (28) in de finale. Beiden hebben al olympisch goud op zak op de teamsprint.