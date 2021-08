Keepster Koning keek vorige olympische hockeyfinale nog op terras

Keepster Josine Koning (25) staat aan de vooravond van haar eerste olympische hockeyfinale. Ze heeft zich na de Spelen van Rio de Janeiro langzaam maar zeker opgewerkt tot eerste doelvrouw van Oranje. De hockeysters strijden vrijdag met Argentinië om het goud.

19 augustus 2016, Koning weet nog goed waar ze was toen ze de hockeysters nét naast de olympische titel zag grijpen. “Toevallig weet ik nog dat ik toen op een terras in Utrecht zat en ik de finale op mijn telefoon gekeken heb. Tegen de mensen met wie ik was, die geen verstand hadden van hockey, zei ik continu dat ze er niet doorheen moesten praten. Toen het uitdraaide op shoot-outs ben ik gauw naar binnen gerend”, aldus Koning. “Om heel eerlijk te zijn, keek ik toen echt voor mijn teamgenoten van Den Bosch. Ik dacht er geen moment aan dat ik er nu zelf zou staan.”

Ze had op die bewuste avond nooit kunnen bevroeden dat ze op de Spelen van Tokio zelf onder de lat zou staan bij Oranje. Kort na de teleurstellend verlopen finale kwam Koning, die zich wist te onderscheiden bij Den Bosch, toch in beeld bij Oranje. “Toen ik aansloot bij het Nederlands team werd me verteld dat we met die groep naar Tokio zouden toewerken, maar toen was ik nog niet zo heel erg met de Spelen bezig”, zegt de keepster. “Ik moest nog volwassener worden als topatleet en dat is in het jaar daarop wel gelukt. Ik ben heel geleidelijk gegroeid en krabbelde steeds meer omhoog. En nu ga ik gewoon een olympische finale keepen.”

Koning, die de concurrentiestrijd met Anne Veenendaal in haar voordeel besliste, heeft dit toernooi pas drie doelpunten geïncasseerd. Nederland was al 26 keer trefzeker en in aanloop naar de halve finale tegen Groot-Brittannië maakte Koning daar een grapje over. “Ik wil ook eens een keer kunnen juichen”, schreef ze op Instagram met een knipoog.

“Ik sta niet zo vaak op de foto’s en áls ik op een foto sta, dan is het altijd in mijn eentje. Ik voel me hartstikke betrokken hoor, maar ik vind die juichfoto’s juist zo leuk.”

Vrijdag hoopt Koning onderdeel te zijn van de feestvreugde na het binnenhalen van de olympische titel. In de eindstrijd is Argentinië, dat India in de halve finale met 2-1 versloeg, de tegenstander. Mogelijk dat Koning voor het eerst dit toernooi een hoofdrol kan opeisen, bijvoorbeeld in de shoot-outs, haar specialiteit. “Ik ga de speelsters zeker nog even doornemen om te zien wie ik tegenover me heb. Ik hoef het niet per se nog te trainen, zolang ik er maar op voorbereid ben.”

De finale begint om 12.00 uur Nederlandse tijd.