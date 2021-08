Martina neemt afscheid van vijfde Spelen met foute stokwissel

De Nederlandse sprinters zijn bij de Olympische Spelen in Tokio uitgeschakeld in de series van de 4×100 meter estafette. Een foute wissel betekende uitschakeling.

Nota bene slotloper Churandy Martina, de meest ervaren sprinter, ging in de fout. Hij vertrok te vroeg van zijn plek en was al buiten het wisselvak toen hij nog steeds het stokje niet in handen had. Daarmee komt er een triest afscheid van de goedlachse atleet van CuraƧao, die aan zijn vijfde Spelen deelnam.

Joris van Gool was de startloper, Taymir Burnet de tweede man en Chris Garia derde loper. Hij probeerde het stokje aan Martina over te geven, maar kreeg het niet voor elkaar.

De 37-jarige Martina accepteerde de uitschakeling zonder morren. “Dit kan gebeuren. Andere ploegen zijn sneller dan wij, dus wij moeten onze winst halen uit de wissels. Meestal gaan die goed, maar soms ook niet. Dat is omdat wij scherp moeten zijn en risico moeten nemen”, sprak hij na de finish.

De sprinter, die in vijf olympische finales stond, wist niet precies wat er mis ging. “Dat zullen we moeten terugkijken op de video. Misschien was ik te vroeg weg. Die andere jongen hebben hun best gedaan en ik ben blij voor hen dat ze wel goed hebben gelopen, maar op de estafette is er altijd een kans dat het fout gaat.”

Jamaica plaatste zich met een tijd van 37,82 als snelste voor de finale. Het team van sprintgrootmacht Verenigde Staten haalde verrassend genoeg de finale niet.

De sprintmannen van Oranje wisten op de Spelen van Peking 2008 en Londen 2012 wel de finale te halen. De vijfde plaats in Londen is het beste resultaat. Bij de Spelen in Rio 2016 miste de etafetteploeg de finale.