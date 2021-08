Rafael Nadal heeft bij zijn rentree op de baan meteen gewonnen. Op het hardcourt van Washington versloeg de Spanjaard, in voorbereiding op de US Open, de Amerikaan Jack Sock. Hij deed dat vrij moeizaam in drie sets: 6-2 4-6 7-6 (1).

De nummer 3 van de wereld nam niet deel aan Wimbledon en de Olympische Spelen in Tokio. Hij nam rust om te herstellen van een blessure aan een voet, nadat hij in de halve finale van Roland Garros had verloren van Novak Djokovic.