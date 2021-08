Olympisch tenniskampioene Bencic meldt zich af voor Montreal

Olympisch tenniskampioene Belinda Bencic heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi van Montreal. De Zwitserse kreeg volgens de Canadese organisatie woensdag navolging van Barbora Krejcikova. Ook de Tsjechische winnares van Roland Garros komt niet.

Door de afzeggingen van Bencic en Krejcikova raakt het deelnemersveld in Montreal danig uitgedund. Eerder trokken Naomi Osaka, Sofia Kenin en Iga Swiatek zich al terug. De Amerikaanse Sloane Stephen maakt haar rentree. Ze is hersteld van de knieblessure die ze in juni opliep op Wimbledon.