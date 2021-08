Olympische gaststad Tokio meldt nieuw record coronabesmettingen

De Olympische gaststad Tokio meldt een recordaantal coronabesmettingen. Voor het eerst zijn er op één dag meer dan 5000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Een dag eerder werden er nog 4166 nieuwe besmettingen in Tokio gemeld.

De organisatie van de Olympische Spelen maakte eerder op de dag al 31 besmettingen gerelateerd aan de Spelen bekend. Eén van hen was een atleet, een Griekse synchroonzwemster.

Japan had al de noodtoestand uitgeroepen in Tokio en in zes van de 47 regio’s in het land. Nu wordt dit uitgebreid met acht andere regio’s. De autoriteiten zijn bezorgd over de grote druk op Japanse ziekenhuizen.