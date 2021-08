Ribbreuken, sleutelbeenbreuk en longkneuzing bij Van Riessen

Baanrenster Laurine van Riessen heeft door haar zware valpartij tijdens de Olympische Spelen in Japan diverse verwondingen opgelopen. Sportkoepel NOC*NSF laat in een korte persverklaring weten dat bij haar in het ziekenhuis meerdere ribbreuken, een sleutelbeenbreuk en een longkneuzing zijn vastgesteld.

Van Riessen blijft in het ziekenhuis ter observatie. Vrijdag volgen er ter controle nieuwe onderzoeken, aldus NOC*NSF.

Van Riessen ging op het onderdeel keirin op de wielerpiste in Izu onderuit. De 33-jarige baanrenster kwam tijdens haar kwartfinale in aanraking met het achterwiel van de Duitse Emma Hinze, moest naar boven sturen en raakte daarbij de Britse Katy Marchant. Beiden kwamen hard ten val, maar Van Riessen was er het slechtst aan toe.