Sprinter Martina gaat nog een jaartje door

Churandy Martina plakt nog een jaartje vast aan zijn lange atletiekcarrière. De 37-jarige sprinter van Curaçao zei dat na de series van de 4×100 meter estafette, waarin de Nederlandse ploeg door zijn toedoen werd uitgeschakeld. Slotloper Martina vertrok te vroeg en ontving het stokje niet meer van derde loper Chris Garia.

“Als ik nog een of twee sponsors weet te vinden, ga ik door. Dit is een teleurstellende manier om afscheid te nemen. Ik wil het graag nog een keer beter doen en dat moet dan gebeuren op de WK van 2022 in Eugene (Verenigde Staten)”, aldus Martina.

De sprinter deed mee aan vijf Olympische Spelen en stond zes keer in een finale, waarvan er één een diskwalificatie opleverde. Dat was in 2008 in Peking in de finale van de 200 meter, toen hij achter Usain Bolt zilver won en die medaille moest inleveren. Hij bezit de Nederlandse records op de 100 meter met 9,91 en 200 meter met 19,81.

Het waren rare Spelen in Tokio, maar Martina was toch blij dat hij erbij was, ondanks dat hij niet met een finaleplek afscheid kon nemen. “Je hoopt dat je het goed doet en ik doe altijd mijn best. Het maakt niet uit voor mij of het een kleine wedstrijd is of een grote zoals de Olympische Spelen. Het is jammer dat het zo afloopt, maar ik vond Tokio toch een mooie ervaring. Ik ben blij voor de sporters dat de Spelen zijn doorgegaan.”

Martina, die ook lacht achter een mondkapje, had de sporters zien genieten. “Het was mooi om te zien dat iedereen hier toch kon presteren. Ook al moesten we elke dag een coronatest doen en wachten tot de avond of die goed was. Er was altijd wel die angst dat je in quarantaine moest.”

Joris van Gool, de startloper in het estafetteteam, nam Martina niks kwalijk. “Als je ziet hoe waanzinnig hard er wordt gelopen hier en welke teams meedoen, dan moet je 101 procent zijn. Soms is 101 procent kneiterhard, een finaleplaats of een Nederlands record, soms is 101 procent helaas dit. We weten dat we niet de snelsten zijn en dat we de winst uit de wissels moeten halen en dat vergt een beetje risico.”

De Brabantse sprinter toonde diep respect voor Martina. “Ik was 6 jaar oud toen hij voor het eerst op de Spelen stond (Athene in 2004) en nu staan we samen hier, dat zegt denk ik genoeg over hoe bijzonder het is dat hij hier is. Het is jammer dat we hem niet het laatste, mooie toetje hebben kunnen geven, maar ik hoorde hem net al zeggen dat hij nog doorgaat tot de WK van Eugene.”