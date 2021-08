‘Tevreden’ Van Duijn kon niet tippen aan ‘onmenselijke’ Chinezen

Celine van Duijn kijkt ondanks een wat minder optreden in de finale “met een tevreden gevoel” terug op haar olympische debuut. De 28-jarige van Duijn haalde de finale van de 10-metertoren, waarin er slechts een bijrol voor haar was weggelegd. De finale werd gedomineerd door de Chinese tieners Quan Hongchan en Chen Yuxi.

“Tevreden ben ik zeker, want ik kan terugkijken op een succesvol toernooi. Ik ben altijd heel kritisch, maar nu moet en kan ik tevreden zijn”, aldus Van Duijn, die met een score van 287,70 als tiende eindigde.

“Het was niet de ideale finale. Maar ik was echt helemaal op en leeg na de afgelopen 24 uur, met ook nog een voorrondde en halve finale. Met het laatste beetje energie heb ik dit kunnen neerzetten. Mijn eerste twee sprongen waren niet scherp genoeg en mijn laatste drie wel ok√©. Ik heb geen grote fouten gemaakt, maar mijn landingen waren niet zo strak. Dat is ook mijn zwaktepunt.”

Van Duijn sprak haar verbazing uit over de korte periode tussen de halve finale en finale. “Ik had er liever nog een nachtje over geslapen, want het is echt een aanslag op je lijf. Mijn schouders doen zeer en mijn kuiten zijn verzuurd.”

Van Duijn had met verwondering gekeken naar de pas 14-jarige Quan en de een jaar oudere Chen, die vijf nagenoeg perfecte sprongen hadden. “Dat was onwerkelijk en bizar, ik heb er geen woorden voor wat zij laten zien. Zo klein, zo jong en zo explosief. Het is bijna onmenselijk, maar heel gaaf om te zien”, aldus de Nederlandse.

“Het was pas de eerste keer dat Quan meedeed en ik haar zag. Maar we zijn het wel gewend; als er Chinezen aanwezig zijn, dan winnen ze alles. De aanwas van Chinezen kunnen we niet vergelijken met ons. Schoonspringen is in Nederland zo klein, terwijl ze er in China zo nog dertig in de rij hebben staan die op dit niveau kunnen presteren.”

Van Duijn, die van plan is eerdaags een olympische tatoeage te laten zetten, is voornemens door te gaan met haar sport. “Op dit moment is het even belangrijk tot rust te komen en weer helemaal op te laden. In principe kijk ik hoe het gaat lopen en hoe ik me mentaal en fysiek voel. Maar in principe zie ik nog genoeg uitdaging.”