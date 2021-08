Van Riessen bij bewustzijn na val op keirin

Laurine van Riessen is na een val op het onderdeel keirin op de Olympische Spelen naar een ziekenhuis gebracht. De 33-jarige baanrenster kwam op de wielerpiste van Izu tijdens haar kwartfinale in aanraking met het achterwiel van de Duitse Emma Hinze, moest naar boven sturen en raakte daarbij de Britse Katy Marchant. Beiden kwamen hard ten val, maar Van Riessen was er het slechtst aan toe.

“Laurine is weer volledig bij bewustzijn”, meldde een woordvoerster van de Nederlandse baanploeg. Van Riessen was in staat aan te geven waar ze pijn heeft, de ploegarts is met haar mee naar het ziekenhuis.

Van Riessen, die eerder vierde werd op de teamsprint, staat op de Spelen nog ingeschreven voor het sprinttoernooi dat vrijdag begint.