Van Schip als tweede naar laatste onderdeel olympisch omnium

Baanwielrenner Jan-Willem van Schip heeft een plaats moeten prijsgeven op het derde onderdeel van het omnium op de Olympische Spelen. De 26-jarige Schalkwijker werd vierde in de afvalkoers. De Brit Matthew Walls nam de leiding over met 114 punten, Van Schip volgt met 110 punten en heeft nog goed zicht op een medaille. De Franse wereldkampioen Benjamin Thomas staat derde met 106 punten. Er volgt nog één onderdeel: de puntenkoers.

Van Schip was als derde geëindigd op het openingsonderdeel scratch, waarna hij de temporace had gewonnen. De in Wageningen wonende wielrenner veroverde al twee keer zilver op WK’s op het omnium.

Van Schip komt met Yoeri Havik zaterdag ook nog uit in de koppelkoers.