Weertman blijft ver verwijderd van medaille op 10 kilometer

Zwemmer Ferry Weertman heeft op de Olympische Spelen van Tokio geen medaille kunnen pakken op de 10 kilometer in het open water. De olympisch kampioen van Rio 2016 kwam al vroeg in de race op flinke achterstand te liggen en slaagde er niet in naar voren te zwemmen. Weertman (29) tikte na zeven rondes door het water van Odaiba Marine Park als zevende aan, bijna 3 minuten na Florian Wellbrock die hem opvolgde als olympisch kampioen.

De 23-jarige Duitser pakte vier dagen eerder in het zwembad brons op de 1500 meter vrije slag. Kristóf Rasovszky uit Hongarije zwom naar het zilver, het brons ging naar Europees kampioen Gregorio Paltrinieri uit Italië. Ook Paltrinieri had vorige week al succes in het 50-meterbad, met brons op de 800 vrij.

Toen Weertman kort voor half 7 in de Japanse ochtend met een koelvest aan en een grote handdoek over zijn hoofd richting het startponton liep, was de temperatuur al opgelopen tot bijna 30 graden Celsius. Bij de vrouwenwedstrijd van woensdag zorgde bewolking in het eerste uur ervoor dat de opkomende zon nog niet zo te voelen was, maar de mannen startten onder een strakblauwe lucht.

Vijf jaar geleden pakte Weertman voor de kust van de Copacabana olympisch goud omdat hij eerder aantikte dan Spyros Gianniotis. De Griek zwom toen weliswaar als eerste onder de finishplaat door, maar Weertman wist zijn hand daar sneller tegenaan te drukken. Hij had in de aanloop naar die Spelen met zijn toenmalige coach Marcel Wouda met een zelfgemaakte aantikplaat specifiek geoefend op het finishen. Het ‘geheim’ achter het goud van Weertman kostte bij de bouwmarkt nog geen 100 euro.

In Tokio hoopte Weertman zich te kunnen onderscheiden met zijn voorbereiding op de warmte. Samen met bondscoach Thijs Hagelstein zocht hij de afgelopen jaren zoveel mogelijk plekken op waar de watertemperatuur gelijk was aan die in Tokio. Weertman en Hagelstein experimenteerden ook met voeding en koud drinken, alles om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de warmte. Het leverde in de Japanse hitte echter niet het gewenste resultaat op.

Weertman, wereldkampioen in 2017 op de 10 kilometer, startte zoals gebruikelijk behoudend. Hij kwam na de eerste ronde van 1,43 kilometer als 25e en voorlaatste door, zo’n 40 seconden na Wellbrock die direct na de start was weggesprongen. De zwemmer uit Naarden bouwt zijn races vrijwel altijd zo op. Gezien de omstandigheden in het bijna 30 graden warme water onder de imposante Regenboogbrug in Tokio leek dat ook nu een verstandige keuze. De achterstand werd echter al snel zo groot, dat hij zich geen moment kon mengen in de strijd om de medailles.