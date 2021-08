Weertman laat beslissing over toekomst niet afhangen van ‘Kromo’

Zwemmer Ferry Weertman gaat na zijn teleurstellend verlopen race op de Olympische Spelen nadenken over zijn toekomst. De 29-jarige Weertman werd vijf jaar geleden in Rio de Janeiro olympisch kampioen op de 10 kilometer in het open water, maar kwam als titelverdediger in Tokio niet verder dan de zevende plaats. “Ik ga nu eerst lekker vakantie nemen en dan net als na Rio nadenken over de vraag: heb ik nog passie voor het zwemmen en wil ik er nog 100 procent voor gaan? Anders heeft het ook geen zin.”

Zijn verloofde Ranomi Kromowidjojo sprak eerder soortgelijke woorden na haar laatste race in het zwembad op de Spelen van Tokio. “Ik denk niet dat onze keuzes aan elkaar verbonden moeten zijn”, zei Weertman, die weet dat over drie jaar de Spelen van Parijs zijn. “Je moet voor jezelf 100 procent passie hebben om door te gaan als je mee wil doen op het hoogste podium. Als je dat laat afhangen van iemand anders, dan heb je de intrinsieke motivatie niet. Als de ene doorgaat en de andere niet, dan steunen we elkaar onvoorwaardelijk. En als we beiden stoppen of beiden doorgaan, dan hebben we daar ook vrede mee.”

Volgens bondscoach Thijs Hagelstein is de keuze volledig aan Weertman. Als de zwemmer door wil gaan, overweegt zijn coach het programma aan te passen. “Het zou kunnen dat als Ferry besluit dat hij zo niet wil eindigen, dat we heel kritisch gaan kijken wat we dan gaan doen. Misschien moeten we dan wel andere keuzes maken in het programma”, aldus Hagelstein. De Duitse winnaar Florian Wellbrock en de Italiaan Gregorio Paltrinieri, die derde werd, combineren het openwaterzwemmen met de langebaan. Zo pakte Wellbrock op deze Spelen in het zwembad brons op de 1500 meter vrije slag en Paltrinieri zilver op de 800 vrij. Ze beschikken over een hogere basissnelheid dan Weertman, die slechts sporadisch in actie komt op de langebaan.

Kromowidjojo (30) doet binnenkort mee aan de International Swimming League, een lucratieve competitie waarin zwemmers het in teamverband tegen elkaar opnemen. Weertman hoopt met haar mee te gaan naar Napels, als coach dan. “Dat lijkt me heel leuk. Ik heb op dit moment niet de vorm om daar als zwemmer op de kortebaan iets aan bij te dragen, maar ik wil er graag bij zijn om haar en haar team te steunen. Het is echter niet aan mij of daar ruimte voor is”, aldus Weertman.